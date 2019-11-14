Москва, , 10:09 — REGNUM РФ надо не надеться на появление многочисленных иностранных инвесторов, а развиваться, изыскивая внутренние инвестиции и создавая собственные цепочки стоимости, считает завкафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов. Об этом он заявил 14 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина, который посетовал на отсутствие в РФ инвестиционной активности.

«Инвестор не приходит в России, потому что он и так получает все, что можно получить от нашего рынка, — сказал Дзарасов. — Доля импорта очень высока. Для инвестиций в производство привлекателен только высокодоходный экспортный сектор. А вкладываться в развитие нашей экономики иностранный капитал не станет. Надо сделать главный упор на внутренние источники роста. Рост за счет иностранного капитала связан с расширением вывоза капитала из страны и с тем, что иностранный капитал обычно перемещает трудозатратные и экологические грязные производства. Нам это не нужно. Нам надо создавать свои цепочки стоимости, чтобы добавленная стоимость оставалась в стране».

А главным условием того, чтобы внутренние инвестиции были успешными, является, по словам Дзарасова, высокая заработная плата работников.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Кудрина в РФ рост инвестиций за первое полугодие составил 0,6% вместо 2% прогнозируемых, что пока не позволяет говорить об оптимистичном варианте завершения 2019 года.

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