Москва, 14 ноября 2019, 10:09 — REGNUM РФ надо не надеться на появление многочисленных иностранных инвесторов, а развиваться, изыскивая внутренние инвестиции и создавая собственные цепочки стоимости, считает завкафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов. Об этом он заявил 14 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина, который посетовал на отсутствие в РФ инвестиционной активности.
А главным условием того, чтобы внутренние инвестиции были успешными, является, по словам Дзарасова, высокая заработная плата работников.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Кудрина в РФ рост инвестиций за первое полугодие составил 0,6% вместо 2% прогнозируемых, что пока не позволяет говорить об оптимистичном варианте завершения 2019 года.
Читайте ранее в этом сюжете: Признаков ускорения экономического роста в России нет — Кудрин