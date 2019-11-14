Бузулук, Оренбургская область, 14 ноября 2019, 10:03 — REGNUM В Оренбургской области суд потребовал от мэрии Бузулука погасить задолженность по взносам на капремонт общего имущества муниципального жилищного фонда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.
Долг горадминистрации перед Фондом модернизации ЖКХ превысил 400 тыс. рублей. В адрес главы муниципалитета ране вносилось представление. Однако оно было проигнорировано.
Финансовый вопрос пришлось решать в суде. Инициатором иска стала прокуратура. Решение о выплате денежных средств в судебном порядке в законную силу не вступило.