Пермь, , 09:52 — REGNUM Власти Пермского края претендуют на увеличение доли в уставном капитале ООО «Спорткомплекс «Олимпия-Пермь» на 200 млн рублей, сообщают СМИ.

Многофункциональный комплекс с аквапарком, фитнес-центром и гостиницей планируют построить на базе спортивного центра «Олимпия». Об этом проинформировала министр финансов Елена Чугарина в рамках заседания рабочей группы по доработке бюджета ко второму чтению, отмечает издание «Звезда».

Поправка к проекту бюджета на 2020−2022 годы поддержана. В ноябре законопроект рассмотрят во втором чтении.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года во время прямого эфира в Instagram губернатор Пермского края Максим Решетников заявил, что при благоприятных условиях строительство аквапарка может начаться в 2020 году.

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