Москва, , 09:58 — REGNUM Резкое падение спроса на вторичное жилье в Москве зафиксировали в риэлтерской компании «ИНКОМ-Недвижимость». Анализ показателей текущего и прошлого годов был опубликован 13 ноября.

Как отмечается в отчете риелторов, в сентябре спрос в данном секторе рынка упал на 25% по сравнению с 2018 годом, а в октябре данный показатель рухнул на 30%.

Сокращение количества желающих приобрести жилье на вторичном рынке эксперты объясняют ростом процентных ставок на ипотечные кредиты. Отмечается и аномально высокий рост спроса осенью прошлого года, что также отразилось при сравнении показателей.

В будущем в риэлтерской компании прогнозируют активизацию в данном секторе рынка недвижимости. Эксперты ожидают снижения ставок по кредитам после сокращения ключевой ставки Центробанка России, а также роста спроса на жилье у тех, кто зарабатывает на аренде недвижимости, так как в столице начали расти цены на наем жилья.