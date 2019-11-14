Москва, , 09:44 — REGNUM Стагнация российской экономики объясняется в первую очередь тем местом, которое РФ заняла в международном разделении труда, считает завкафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов. Об этом он заявил 14 ноября корреспонденту ИА REGNUM. По словам экономиста, Россия превратилась в поставщика сырьевых ресурсов и энергоресурсов, причем сделано в ущерб развитию собственной обрабатывающей промышленности. Как полагает Дзарасов, выигрывают от этого только те группировки, которые контролируют экспортный сектор экономики.

«В первую очередь вся стратегия должна быть выстроена вокруг развития обрабатывающей промышленности работающей на нашу экономику, — сказал Дзарасов. — Это предполагает изменение распределения национального дохода, и уменьшение частной прибыли в пользу увеличение заработной платы. Только тогда можно расширить внутренний рынок в стране и повысить доходность инвестиций в этой области. И обязательно необходима другая финансовая политика подчинённая не цели финансовой стабилизации, а обеспечению инвестиционных ресурсов для обрабатывающей промышленности».

Экономист подчеркнул, что денежная политика не должна подчиняться тому, чтобы поддерживать курс валюты выгодного экспортером.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин назвал неприемлемо жесткой финансовую политику проводимую Центральным банком России.

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