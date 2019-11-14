Москва, , 09:46 — REGNUM Ипотечные кредиты в третьем квартале 2019 года были выданы в среднем на 16 лет и три месяца. Это почти на два года дольше, чем в том же периоде прошлого года, говорится в исследовании бюро кредитных историй «Эквифакс».

В третьем квартале 2018 года кредиты были выданы в среднем на 173 месяца, год спустя — на 195 месяцев, уточнили аналитики. Увеличение срока ипотеки они объяснили политикой банков, которые стремятся скоратить для себя риски.

Самый длительный срок ипотеки зафиксирован в третьем квартале в Кабардино-Балкарии — 19 лет и десять месяцев. В Дагестане и Крыму выданы кредиты, срок которых на два и на четыре месяца меньше. Быстрее всего рассчитаться с ипотекой хотят жители Еврейской автономной области (148 месяцев), Республики Алтай (150 месяцев) и Хакасии (153 месяца).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев допустил, что снижение ставки по ипотеке до 7,9% годовых, запланированное к 2024 году, может произойти раньше.

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