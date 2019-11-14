Москва, , 09:41 — REGNUM Доходы бюджета Москвы за 10 месяцев 2019 года составили 2 185,2 млрд рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 ноября в пресс-службе департамента финансов столицы.

Из этой суммы 87,3% или 1 907,3 млрд рублей являются налоговыми поступлениями. В департаменте отметили прирост налоговых доходов на 12,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

«Кассовое исполнение расходов по состоянию на 1 ноября 2019 года составило 1 894,1 млрд рублей», — рассказали в департаменте.

Большая часть этой суммы, 1 769,8 млрд рублей, направлена на финансирование государственных программ.