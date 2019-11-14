Салехард, , 09:33 — REGNUM На Ямале завершилась вакцинация оленей от сибирской язвы. Привито более 450 тысяч северных оленей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Главный государственный ветеринарный инспектор Ямала Евгений Попов отметил, что в 2019 году к убою допускаются только привитые и биркованные олени. На сегодняшний день бирки с полной информацией об особи получили более 212 тысяч оленей. Процедура биркования проводится в ЯНАО бесплатно.

На Ямале действуют более 10 убойных комплексов. К ноябрю 2019 года уже заготовлено 225 тонн мяса из 2,4 тыс. тонн оленины, запланированной на убойный в сезон 2019−2020 годов.

Отметим, что поголовье оленей на Ямале составляет более 710 тыс. голов. С конца 2019 года оптовая закупочная стоимость оленины увеличилась почти в два раза.

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