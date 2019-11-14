Воронеж, , 09:30 — REGNUM Крупную коммунальную аварию в центре Воронежа, в результате которой без отопления и горячей воды остались жители 50 многоквартирных домов, устранили вечером 13 ноября, сообщили ИА REGNUM в мэрии.

«Ремонтные работы на теплотрассе по улице Куколкина были завершены вчера вечером, сразу же началось заполнение теплотрассы, и теплоноситель был подан в дома», — сообщил представитель пресс-службы администрации города.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, прорыв теплотрассы оставил без тепла жилые дома и административные здания на нескольких улицах в центре Воронежа 13 ноября. Изначально аварию обещали ликвидировать к 16:00 того же дня, однако для устранения аварии понадобилось менять участок трубы, что увеличило время работ.

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