Чебоксары, , 09:28 — REGNUM В Чувашии по итогам десяти месяцев доходы республиканского бюджета выросли на 16,1%, в том числе безвозмездные поступления — на 26,9%, сообщили ИА REGNUM в минфине республике по итогам заседания регионального правительства. За указанный период республиканский бюджет исполнен с профицитом в сумме 7,1 млрд рублей, консолидированный — в размере 6,1 млрд рублей.

В январе-октябре в республиканский бюджета поступило 45 935,2 млн рублей, что на 16,1% больше уровня января-октября 2018 года. В том числе собственные доходы увеличились на 2,2% и составили 25 106,8 млн рублей, поступления из федерального бюджета возросли на 26,9% и достигли 18 201,7 млн рублей.

За десять месяцев израсходовано 38 821,9 млн рублей. Бюджет исполнен с профицитом в сумме 7 113 млн рублей.

Отчёт об исполнении республиканского бюджета за 10 месяцев был одобрен на заседании Кабинета министров Чувашии.

Что касается исполнения консолидированного бюджета, то на 1 ноября доходы составили 51 752,9 млн рублей, расходы — 45 610,7 млн рублей, профицит — 6 142 млрд рублей.