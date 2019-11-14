Москва, , 09:32 — REGNUM В России наблюдается рост объемов пассажирских перевозок самолетами. Об этом 14 ноября сообщает Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация).

По данным агентства, в течение октября услугами российских авиакомпаний воспользовались более 11 млн пассажиров, что больше, чем в аналогичный период прошлого года на 11%.

Больше всего пассажиропоток вырос у компании «Победа». Ее услугами воспользовались 943 тыс. пассажиров, что больше показателей прошлого года на 36%. Затем идут «S7» (+19,5%), «Россия» (+14%) и «Уральские авиалинии» (+9%). Также отмечается, что отсутствует рост данного показателя у компании «Аэрофлот», ее пассажиропоток сохранился на прежнем уровне — 3,2 млн.

Кроме того, в Росавиации отмечается рост на 11% общего числа пассажиров, летавших самолетами и за первые 10 месяцев текущего года. С начала года российские авиакомпании перевезли 110,26 млн человек.