Грозный, , 09:23 — REGNUM Реконструкция аэропорта «Грозный» начнется в 2021 году. Сроки начала работ по модернизации сдвинуты на год вперед. Об этом по итогам встречи с министром транспорта России Евгением Дитрихом 13 ноября сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, завершение процесса проектирования взлётно-посадочной полосы и аэропортового комплекса, а также получение экспертизы состоится в 2021 году. В этом же году начнутся и строительные работы. Полностью проект по модернизации будет завершен к 2023 году.

Глава Минтранса РФ отметил, что в федеральном бюджете предусмотрены средства не только на строительство новой взлетно-посадочной полосы протяженностью 3200 метров, но и на аэропортовый комплекс.

«Как правило, федерация не участвует в строительстве аэропортовых комплексов, но здесь для республики сделаны специальные условия, специальные предложения. И средства на эти объекты предусмотрены» , — цитирует Дитриха пресс-служба главы и правительства республики.

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Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года председатель правительства Чечни Муслим Хучиев сообщил, что проект реконструкции и строительства аэропорта в Грозном включен в «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры РФ на период до 2024 года». Стоимость проекта составит около 14,5 млрд рублей. Новый аэропорт в Грозном, по словам Хучиева, должен появиться до 2024 года.