Якутск, , 09:23 — REGNUM В Якутске озаботились нехваткой школ и детских садов, сейчас образовательные учреждения работают с нагрузкой, превышающей нормы в два раза, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации пресс-службы Госсобрания Якутии, в 51 школе столицы республики обучается более 47 тыс. детей, а проектная мощность всего на 22 690 мест, то есть фактическое количество обучающихся превышает норму на 24 541 человека, или в 2,1 раза. В классах сидят по 30−42 ученика при нормативе 25.

В Якутске 90% школ находятся в ветхом состоянии.

Для создания в школах условий, соответствующих требованиям СанПина и противопожарной безопасности, требуется ежегодно вводить в эксплуатацию более 3 тыс. учебных мест. Таким образом, за пять ближайших лет необходимо построить 38 школ на 20 805 мест. Число учеников с каждым годом растёт.

Подобные проблемы и с детскими садами. Сады рассчитаны на 10 986 мест, а посещают их 17 250 человек, в 1,6 раза превышены нормы. До конца 2030 года требуется строительство 69 детских садов на 14 255 мест.

Депутаты Якутска обратились за содействием к коллегам из Госсобрания республики, в частности к спикеру Петру Гоголеву и председателю постоянного комитета парламента по науке, образованию Феодосии Габышевой, с просьбой инициировать включение расходов в бюджет на софинансирование по строительству учреждений образования.

Также необходимо на 2020 год заложить в бюджет 25 млн рублей на капремонт шести школ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магадане оптимизируют поликлиники — все объединяют в одну. Врачей катастрофически не хватает.