Иркутск, , 08:42 — REGNUM Около 35,6 млн рублей дополнительно выделены из федерального бюджета на компенсации пострадавшим от паводка сельхозпроизводителям и личным подсобным хозяйствам (ЛПХ) Приангарья. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Средства предусмотрены как на компенсацию прямого ущерба — утрата сельскохозяйственных животных, растений, построек, — так и на возмещение затрат на уплату лизинговых платежей, процентных ставок по кредитным договорам», — отметил министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков.

С учётом уже выплаченных 471,5 млн рублей иркутским аграриям, общий объём помощи из федерального бюджета в этом направлении составит 511,3 млн. На 13 ноября компенсации получили 46 сельхозпроизводителей и 3,36 тыс. владельцев ЛПХ.

Однако местные предприниматели, пострадавшие от наводнения, недовольны объёмом оказываемой помощи. Как сообщало ИА REGNUM, в Тулуне они уже дважды выходили на митинги, утверждая, что выплатой 200 тысяч рублей единовременной помощи всё и ограничилось.

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