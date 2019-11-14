Амстердам, , 08:36 — REGNUM В Голландии удалось избежать снижение размеров накопительных пенсий на следующий год. Источники в Министерстве по социальным делам и занятости сообщают, что там готовят пересмотр требований к коэффициенту покрытия для пенсионных фондов. Такая мера позволит им не снижать пенсии, или снижать их в незначительной степени.

В последние месяцы возможность такого снижения вызвала большое беспокойство в Голландии. Коэффициент покрытия для многих пенсионных фондов в настоящий момент ниже установленной нормы в 104,3%. Данная норма — средний показатель по целому году. В случае если коэффициент пенсионного фонда опускается ниже этого показателя, он вынужден снижать размер выплачиваемой пенсии.

Если министерство пойдёт на ослабление этой нормы, это позволит избежать снижение пенсий. Предполагается, что в министерстве готовы рассмотреть возможность снижения коэффициента до 90%. Ранее в этом году в рамах т.н. пенсионного соглашения правительство договорилось с представителями работодателей и работонанимателей о снижении коэффициента до 100%.