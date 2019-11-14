Пермь, , 08:36 — REGNUM В Перми появится первая в России «виртуальная фабрика». Средства на ее создание выделяет Фонда поддержки проектов НТИ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Объем средств, выделяемых фондом на реализацию проекта, составит 255 млн рублей. Кроме того, компания «Виртуальные производственные системы» планирует вложить свои собственные средства и привлечь частных инвесторов.

«Виртуальная фабрика» должна будет обеспечивать в течение трех суток оформление заказа из любой точки мира, планирование производства, распределение заданий, контроль исполнения заказа и выдачу комплектующих деталей на дальнейшую сборку в заданной заказчиком географической точке.

Планируется создание инфраструктуры агрегатора к 2022 году. Стоит отметить, ООО «Виртуальные производственные системы"создано в начале 2018 года конкретно под проект «Виртуальная фабрика». Несколько лет велась разработка проекта и подготовка к его запуску.