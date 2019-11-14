Амстердам, , 08:33 — REGNUM В Нидерландах ежегодно отмывается «грязных» денег на общую сумму 13 миллионов евро, пишет Financieele Dagblad. Большая этих денег происходит из самой Голландии.

Оборот криминального сектора в стране составляет около 16 миллионов евро, из которых приблизительно половина отмывается в самой Голландии. Остальные пять миллионов евро зарубежного происхождения.

Доля обмываемых средств в голландской экономике составляет около 1,6%. Впрочем, значительная часть отмытых денег, именно 4 миллиона евро, в дальнейшем выводится за границу.