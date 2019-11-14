Чита, , 08:27 — REGNUM Глава Забайкальского края Александр Осипов побывал в Александрово-Заводском районе, где осмотрев чабанскую стоянку, восстановленную от апрельских пожаров, высказал нарекания. Как поясняет пресс-служба забайкальского губернатора всего в данном районе во время апрельских пожаров 2019 года сгорело пять чабанских стоянок, сейчас объекты полностью восстановлены, но возникли вопросы по качеству выполненных работ в личном подсобном хозяйстве Татьяны Пятковой.

Чабанская стоянка. Забайкалье Правительство Забайкальского края

У семьи, которую посетил глава Забайкалья, во время пожаров сгорел коровник, стоянка, в которой отдыхали рабочие.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов Правительство Забайкальского края

«Есть сомнения в качестве обработки объектов огнезащитными материалами. Благодаря использованию этих средств защиты конструкции могут удерживать огонь в течение двух часов. Поэтому всем в крае необходимо обрабатывать объекты огнезащитными материалами, чтобы быть подготовленными к чрезвычайным ситуациям», — отметил глава региона.

Напомним, пожары в Забайкальский край пришли 19 апреля вместе со шквалистым ветром. Палы, непотушенные свалки и, возможно, поджоги, распространились на десятки тысяч гектаров. Уничтожено более 100 зданий, пострадало 113 чабанских стоянок. Пострадавшими признаны более 600 человек. Более 30 получили термические ожоги.

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