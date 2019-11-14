Нур-Султан, , 08:23 — REGNUM Министерство финансов Казахстана совместно с Kaspi банком планирует запустить в 2020 году пилотный проект по автоматическому заполнению и отправке налоговой отчетности предпринимателей. Об этом 14 ноября заявил глава минфина республики Алихан Смаилов, сообщили в пресс-службе ведомства.

По его словам, в министерстве прорабатывается вопрос администрирования доходов предпринимателей, которые используют электронные платежи. Смаилов отметил, что рост безналичных платежей способствует снижению объемов теневой экономики.

Министр заверил, что минфин не планирует взимать дополнительные налоги с электронных платежей, а также проверять переводы физических лиц. Он напомнил, что с 1 января 2020 года предприниматели обязаны использовать онлайн контрольно-кассовые машины.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября председатель Национального банка Казахстана Ерболат Досаев заявил, что увеличение объемов безналичных платежей должно сопровождаться увеличением доходов бюджета.

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