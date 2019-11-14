Оренбург, , 08:13 — REGNUM В проекте бюджета Оренбургской области 2020 году запанировано 3 млрд 732,2 млн рублей расходов на общегосударственные вопросы. Как отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM депутат Заксобрания региона Владимир Новиков (КРПФ), прирост расходов на общегосударственные вопросы — существенный.

По его словам, в 2019 году планировали израсходовать на эти цели из областного бюджета 3,052 млрд рублей, что на 1 млрд больше, чем в 2018 году. Однако исполнение ожидается на уровне 2, 549 млрд рублей. К этому показателю запланированные на 2020 год расходы составят 146,4%.

Добавим, проект бюджета на 2021 год предусматривает траты на общегосударственные расходы в сумме 2,873 млрд рублей, на 2022 год — 2 млрд 640,2 млн рублей. Законопроект опубликован на портале минфина Оренбуржья.

В 2020 году предусмотрены расходы на проведение Всероссийской переписи населения в сумме 31,2 млн рублей.

В 2021 году предусмотрены расходы на проведение выборов в Законодательное собрание Оренбургской области в сумме 160,6 млн рублей.