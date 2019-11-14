Москва, , 08:09 — REGNUM Рубль 13 ноября ушел в отрицательную область с открытия торгов на фоне снижения нефтяных котировок и укрепления доллара США, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Рубль © ИА REGNUM

Российская валюта находилась под давлением до тех пор, пока цена на нефть не развернулись вверх. Нефть сорта Brent подорожала на 2,4% на заявлениях ОПЕК, что картель не видит признаков глобальной рецессии в США.

Доллар США торговался стабильно после того, как потребительские цены в октябре оказались выше прогнозных оценок, чем ожидалось, и председатель ФРС США Джером Пауэлл положительно высказался относительно состояния американской экономики.

Завершились торги ростом по рублевым парам. Пара доллар/рубль поднялась на 0,19%, до 64,35 руб., евро/рубль — на 0,14%, до 70,78 руб., фунт/рубль — на 0,23%, до 82,66 руб.

Сегодня, 14 ноября, на торгах в Азии нефть торгуется в плюсе. Рост слабый, потому что китайская статистика оказалась хуже ожиданий рынка. Розничные продажи и промышленное производство в Китае за октябрь показали сильное снижение. Розничные продажи сократились до 7,2% (прогноз был 7,9%), промышленное производство — до 4,7% (прогноз был 5,4%).

На торгах в Азии основные валюты торгуются в минусе по отношению к доллару США, поэтому от рубля не стоит ждать укрепления. Пара доллар/рубль может опуститься до 64,20 руб. Ближайшая целевая область — 64,75 руб.

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