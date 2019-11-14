Пекин, , 08:05 — REGNUM Китайский технологический гигант компания Tencent сообщила об устойчивом росте выручки за третий квартал 2019 года, сообщает агентство Синьхуа.

Компания получила 97,23 млрд юаней (около $13,74 млрд) в третьем квартале 2019 года, что на 21% выше, чем за аналогичный период годом ранее. Выручка от финансовых технологий и бизнес-услуг выросла на 36% до 26,75 млрд юаней. Выручка от онлайн-игр вырос на 11% до 28,6 млрд юаней в третьем квартале.

При этом, подтверждённое месячное число активных пользователей популярной социальной платформой компании Tencent мессенджера WeChat за указанный период достигло 1,15 млрд человек, что на 6% больше в годовом исчислении.