Бразилиа, , 08:02 — REGNUM Рост объёмов поставок сырой нефти в Китай вывел Россию на передовые позиции в этой сфере, заявил 14 ноября министр энергетики РФ Александр Новак на встрече глав двух государств, состоявшейся на площадке саммита БРИКС. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Россия стала ведущим поставщиком сырой нефти в КНР — 67 млн тонн поставок по 2018 году стоимостью более $35 млрд, это рост к 2017 году на 27,4%», — сказал Новак.

Он отметил, что рост происходит и на других энергетических направлениях — в сфере экспорта угля и электроэнергии.

«Фактически есть все основания говорить о формировании российско-китайского энергетического альянса», — подчеркнул глава Минэнерго.

Ранее на саммите БРИКС, было подписано соглашение о создании в Москве в 2020 году Евразийского регионального центра Нового банка развития (НБР) между правительством России и руководством НБР.

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