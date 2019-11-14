Пекин, , 07:54 — REGNUM Китайская сеть кофеен Luckin Coffee отчиталась о чистых убытках в размере 531,9 млн юаней (около $75,96 млн) за третий квартал 2019 года, сообщает агентство Синьхуа.

Убытки увеличились по отношению к 484,9 млн юаней за аналогичный период 2018 года, сообщили в компании. Общий чистый доход компании находился на уровне 1,54 млрд юаней в период с января по сентябрь, увеличившись на 540,2% в годовом исчислении.

На конец третьего квартала, суммарное количество посетителей сети выросло на 413,4% относительно аналогичного периода годом ранее и достигло уровня 30,7 млн. Компания уже открыла 3680 кофеен по всему Китаю по данным на конец третьего квартала текущего года против 1189 за аналогичный период годом ранее.