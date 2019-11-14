Гуанчжоу, Китай, , 07:48 — REGNUM Крупнейший дисконтный онлайн-ретейлер Китая компания Vipshop Holdings Limited отчиталась о росте чистой прибыли за третий квартал 2019 года на 282,7%, до отметки 875,5 млн юаней (около $124,7 млн), сообщает агентство Синьхуа.

Суммарная чистая прибыль компании выросла на 10% в третьем квартале, до 19,6 млрд юаней, продолжая рост уже 28 кварталов подряд. Валовая прибыль компании в третьем квартале также увеличилась на 16,6%, до 4,2 млрд юаней.

Общее количество заказов компании в третьем квартале достигло 127,6 млн, что на 33% больше, чем за аналогичный период годом ранее, а количество активных покупателей увеличилось на 21%, достигнув отметки 32 млн.

Отметим, что компания Vipshop.com начала работать в 2008 году и была зарегистрирована на Нью-Йоркской фондовой бирже в 2012 году.