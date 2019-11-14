Пекин, , 07:41 — REGNUM Цены на большинство средств производства в Китае упали в цене с начала ноября 2019 года относительно предыдущих десяти отчетных дней, сообщает 14 ноября агентство Синьхуа.

Из 50 ключевых товаров, находящихся под наблюдением властей Китая, включая бесшовные стальные трубы, бензин, уголь, удобрения и некоторые химика, 30 убавили в цене в период с 1 по 10 ноября, в то время как другие 17 прибавили в цене и еще три — остались на прежнем уровне, сообщили в Национальном бюро статистики КНР.

Цены на живых свиней снизились на 3,4%, в то время как сжиженный природный газ подорожал на 10,5%. Отметим, что замеры осуществляются каждые 10 дней и базируются на изучении почти 1700 оптовых продавцов и дистрибьюторов в 24 регионах Китая уровня провинции.