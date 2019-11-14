Пекин, , 07:34 — REGNUM Розничные продажи потребительских товаров в Китае выросли на 8,1% в годовом исчислении в период с января по октябрь 2019 года, сообщает 14 ноября агентство Синьхуа.

По данным Национального бюро статистики, в общем розничные продажи составили за указанный период 33,48 трлн юаней (около $4,8 трлн). За вычетом продаж автомобилей, рост составил 9% за указанный период. Розничные продажи в сельской местности выросли на 9%, в то время как в городе — лишь на 7,9%. Онлайн-продажи также продолжили рост, увеличившись на 16,4%.

Отметим, что авторынок в Китае продолжает сворачиваться. Так, продажи автомобилей в стране по первых десяти месяцев 2019 года упали на 8,3% в годовом исчислении.

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