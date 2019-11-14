Якутск, , 07:37 — REGNUM Коммунальные службы Якутии продолжают поставки топлива для котельных республики. В районы планируется за зимний сезон завезти почти 600 тыс. тонн, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации ГУП «ЖКХ Якутия», доставка топлива осуществляется собственным транспортом, а также с привлечением подрядчиков.

В 27 районов республики завезут 524,2 тыс. тонн угля, 26,6 тыс. тонн газоконденсатного и 31,3 тыс. тонн нефтяного топлива. Из общего количества уже доставлено 40 тыс. тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, в котельные Приморья завезено 60 тыс. тонн мазута, более 260 тыс. тонн угля, 1,7 тыс. тонн дизельного топлива.