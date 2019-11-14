Пекин, , 07:28 — REGNUM Сектор услуг китайской экономики продолжил устойчивое расширение за первые десять месяцев 2019 года, сообщили в национальном бюро статистики КНР, передает 14 ноября агентство Синьхуа.

Производственный индекс сектора услуг вырос на 7% в годовом исчислении за первые 10 месяцев 2019 года, оставшись на неизменном уровне относительно периода первых девяти месяцев года. В октябре производственный индекс сферы услуг взлетел на 6,6% в годовом исчислении, что, однако, на 0,1 процентного пункта ниже, чем в сентябре.

Отметим, индекс деловой активности в сфере услуг Китая сохранялся на уровне 51,4 в октябре 2019 года. Любые показатели выше 50 означают рост и расширение, в то время как всё, что ниже — падение и сворачивание.