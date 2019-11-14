Пекин, , 07:23 — REGNUM Добавленная стоимость промышленного производства Китая, являющаяся важным экономическим показателем, выросла на 5,6% в годовом исчислении за первые 10 месяцев текущего года, сообщает 14 ноября агентство Синьхуа.

Темпы роста остались неизменными относительно первых трех кварталов года, сообщили в Национальном бюро статистики КНР. Только в октябре объем промышленного производства Китая вырос на 4,7% против 5,8% в сентябре.

Промышленная добавленная стоимость используется для измерения деятельности определенных крупных предприятий с годовым оборотом не менее 20 млн юаней (около $2,9 млн).

По форме собственности промышленная добавленная стоимость государственных предприятий выросла на 4,8%, акционерных обществ — на 5,4% и предприятий с иностранными инвестициями — на 2,1%.