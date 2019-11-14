Южно-Сахалинск, , 07:24 — REGNUM Правительство Сахалинской области приобретет ещё одно здание для своих нужд за 320 млн рублей. Власти объясняют это тем, что в основном здании правительства островного региона чиновникам стало тесно, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Власти надеются снизить цены и сэкономить. Однако пока цена здания, принадлежащего частной компании «Сахалининжиниринг», называется именно в 320 млн рублей. О намерении приобрести здание площадью 4 тыс. кв. метров власти области сообщили на обсуждении программы по усовершенствованию системы управления государственным имуществом. Депутатам областной думы объяснили, что помещений не хватает как самому правительству, так и подведомственным учреждениям.

Ранее, ещё в 2011 году, правительство области уже приобрело дополнительное здание за 110 млн рублей. Сейчас оно именуется «Дом правительства».

В социальных сетях, комментируя новость, сахалинцы рекомендуют областному правительству перестать, наконец, раздувать штат:

«Хватит уже! Сколько можно?! Министры, замы, замы замов, министры министров, и так далее!»

Как сообщало ИА REGNUM, новый губернатор Сахалина Валерий Лимаренко без устали создает новые и новые министерства. Создано министерство по эффективному управлению Сахалинской областью, функции которого никто не может понять. Также, при имеющихся минлесхозе и минприроды, создано министерство экологии. Ещё будучи врио губернатора, Лимаренко высказал намерение добиться от облдумы снятия ограничения на численность чиновников в правительстве.