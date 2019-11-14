Москва, , 07:19 — REGNUM В России в январе-октябре страховые случаи наступили в отношении 16 банков-участников системы страхования вкладов. Всего за этот период выплаты получили более 26 тыс. вкладчиков, сообщили ИА REGNUM в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов».

За десять месяцев общий объём страховой ответственности агентства по страховым случаям составил 40,6 млрд рублей перед 133,8 тыс. вкладчиков. В том числе в октябре выплаты страхового возмещения получили 2,2 тыс. вкладчиков на общую сумму 0,52 млрд рублей.

Всего в период с января по октябрь страховые случаи наступили в отношении 16 банков, которые являются участниками системы страхования вкладов. В октябре новых страховых случаев не наступило.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре была отозвана лицензия у ПАО АКБ «Чувашкредитпромбанк», сформирована временная администрация. Банк занимал 258 в банковской системе России. У него насчитывалось более 35 тыс. вкладчиков, общая задолженность по вкладам предварительно оценивается в 3,9 млрд рублей. 13 ноября временная администрация сообщила о начале приёма требований кредиторов банка.

Отметим, в настоящее время обсуждается вопрос о повышенной страховке по вкладам. Ожидается, что в 2020 году жители, которые оказались в особых жизненных ситуациях, смогут получать повышенное страховое возмещение по вкладам и счетам в банках в размере до 10 млн рублей.