Пекин, , 07:16 — REGNUM Инвестиции в основной капитал Китая выросли на 5,2% в годовом исчислении за первые десять месяцев 2019 года, сообщили в Национальном бюро статистики КНР, передает 14 ноября агентство Синьхуа.

За десять месяцев года общий объем инвестиций в основной капитал выросли до 51,09 трлн юаней (около $7,3 трлн). Инвестиции частного сектора выросли на 4,4% до 29,15 трлн юаней, что на 0,3 процентных пункта медленнее, чем за первые девять месяцев. Инвестиции в высокотехнологическое производство и высокотехнологических услуг увеличились на 14,5% и 13,7% соответственно.

Отметим, что инвестиции в основной капитал включают траты на инфраструктуру, оборудования, технику и прочие физические активы. Как сообщало ИА REGNUM, инвестиции в основной капитал в Китае за первые семь месяцев 2019 года выросли на 5,7%.

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