Пекин, , 07:09 — REGNUM Рынок труда Китая за первые десять месяцев 2019 года остался на прежнем стабильном уровне, сообщили в Национальном бюро статистики КНР, передает 14 ноября агентство Синьхуа.

В общей сложности 11,93 млн новых рабочих мест в городах Китая было создано за указанный период. При этом, согласно плану на 2019 год, должно быть создано 11 млн рабочих мест. Таким образом годовой план был перевыполнен за десять месяцев, отметили в бюро.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября текущего года в Пекине состоялась 14-я ярмарка труда для китайцев-выпускников иностранных вузов.

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