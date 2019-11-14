Пермь, , 07:08 — REGNUM На госзакупки в Пермском крае из бюджетов разных уровней в 2019 году направлено 88 млрд рублей, что на 14% (11 млрд рублей) превышает объёмы 2018 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

На региональных закупках сэкономлено 2,7 млрд рублей, на муниципальных — 1 млрд рублей.

По данным краевого правительства, в регионе отмечен рост объёма закупок через электронный магазин. Сегодня он составил 1,8 млрд рублей, это более чем вдвое превышает показатели шестимесячной давности. Чиновники подчеркнули, что перевод малых закупок в электронный вид упрощает участие бизнеса в госзакупках и обеспечивает равный доступ для всех участников рынка.