Чебоксары, , 07:06 — REGNUM В Чебоксарах начинают принимать требования кредиторов ПАО АКБ «Чувашкредитпромбанк», у которого ранее была отозвана лицензия. Об этом сообщает временная администрация Центрального банка России.

«Временная администрация по управлению кредитной организацией ПАО АКБ «Чувашкредитпромбанк» извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 189.32 федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», — говорится, в частности, в сообщении, опубликованном 13 ноября.

Отметим, что требования будут приниматься по месту нахождения главного офиса банка в Чебоксарах.

Напомним, руководит временной администрацией Елена Пожарская, которая работает консультантом отдела временных администраций финансовых организаций управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России. Всего в составе временной администрации — около 40 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, у ПАО АКБ «Чувашкредитпромбанк», который 7 ноября 2019 года остался без лицензии на право проведения банковских операций, насчитывалось более 35 тыс. вкладчиков. Общая задолженность банка по вкладам предварительно оценивается в 3,9 млрд рублей, в том числе по вкладам физических лиц (включая индивидуальных предпринимателей) — 2,7 млрд рублей.

Власти республики, которые являются крупным конечным бенефициаром, не видят своей вины случившемся. Напомним, крупным конечным бенефициаром «Чувашкредитпромбанка» является Чувашская Республика в лице минюста. По данным ЦБ РФ, напрямую ведомство на 21 декабря 2018 года владело в банке долей в 36,29%. Помимо этого, влияние на банк у него было и через АО «Волжская инвестиционная компания» (ВИК), которое владеет 46,6% доли в ПАО. Конечными бенефициарами «ВИК» числятся минюст Чувашии, которому в АО принадлежит 49,32%, и три физических лица.