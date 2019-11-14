Пекин, , 07:05 — REGNUM Инвестиции Китая в развитие недвижимости выросли на 10,3% за первые 10 месяцев года, что, однако ниже 10,5% роста за первые девять месяцев, сообщили в Национальном бюро статистики КНР.

Общий объем инвестиций в недвижимость в период с января по октябрь 2019 года в Китае составил 10,96 трлн юаней (около $1,6 трлн). Инвестиции в жилые здания за указанный срок выросли на 14,6% в годовом исчислении до уровня 8,07 трлн юаней, что на 0,3 процентных пункта ниже, чем за первые девять месяцев года.

Продажи коммерческой недвижимости составили 1,33 млрд кв. метров с января по октябрь, что на 0,1% выше, чем годом ранее. С января по октябрь продажи коммерческого жилья прибавили 7,3% в денежном исчислении, достигнув отметки 12,55 трлн юаней, что на 0,2 процентные пункта быстрее, чем за девятимесячный период.