Якутск, , 07:06 — REGNUM Власти Якутии намерены заняться капитальным благоустройством причалов, при этом увеличить их количество, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Глава правительства Якутии Владимир Солодов озвучил идею о благоустройстве территорий причалов в республике.

«Причалы и прилегающая территория должны стать местом, где приятно провести время, выпить чашку кофе, просто и безопасно погулять с детьми», — сказал вице-премьер профильным министрам правительства.

Работы начнут в 2020 году и как пример возьмут пассажирский терминал в Нижнем Бестяхе.

Как сообщало ИА REGNUM, на Чукотке начали строительство нового паромно-пассажирского причала на левом берегу Анадырского лимана. Сдача планируется в октябре 2021 года.