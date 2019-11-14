Курган, , 06:41 — REGNUM В Зауралье в 2020 году планируется рост собственных доходов, зарплат населения, прибыли от акцизов. В Курганской областной думе в трёх комитетах обсудили проект областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента.

Начальник областного Финансового управления Курганской области Константин Ермаков пояснил депутатам, что в 2020 году в регионе планируется рост собственных доходов на 14%. Основные параметры бюджета Зауралья на 2020 год: доходы — 43,824 млрд рублей (на 3,6% больше, чем в 2019 году), расходы — более 46,009 млрд рублей, дефицит — 2,2 млрд рублей.

В своем докладе начальник финуправления сообщил об основных приоритетах бюджетной политики и формирования собственной доходной базы. По прогнозам правительства Курганской области прибыль в казну по налогу на доходы физических лиц увеличится на 5%, на 10% увеличатся поступления от акцизов.

Что касается расходов, более 8 млрд рублей в 2020 году будет направлено на реализацию национальных проектов. Бюджет Курганской области, как и прежде, сохранит социальную направленность.