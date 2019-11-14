Москва, , 06:34 — REGNUM Система выявления поддельной промышленной продукции, создаваемая при участии Росстандарта, позволит уменьшить количество контрафактных запчастей, поставляемых в ключевые машиностроительные отрасли, сообщают 13 ноября «Известия».

Для запуска новой системы разработаны три новых национальных стандарта ГОСТ Р. Они будут регулировать качество подшипников, металлопроката, арматуры, других изделий, поставляемых на нужды авиастроения, производства железнодорожной и автомобильной техники, и вступят в силу в марте 2020 года.

Эксперты издания отметили, что разработанные ГОСТы могут стать основой будущей цифровой системы прослеживаемости узлов и агрегатов. Сегодня такая система отсутствует, и каждый год производители выявляют сотни сомнительных деталей, использование которых может привести к авиакатастрофам, если речь идёт об авиационном строительстве.

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