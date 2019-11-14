Петропавловск-Камчатский, , 05:41 — REGNUM В Петропавловске-Камчатском с сентября не могут открыть после ремонта детский сад. Родителей уверяли, что он откроется 1 сентября, но до сих пор детское учреждение не работает. Губернатор края Владимир Илюхин предположил, что работы просто затянулись, а детскому саду не повезло с подрядчиком, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Жительница Камчатки, ребенок, которой с 1 сентября никак не может начать посещать детский сад, написала в Instagram Владимира Илюхина:

«Всех родителей кормят завтраками, обещали с 15 октября открыть, потом обещали, что в принудительном порядке с 1 по 5 ноября откроют. И опять — тишина. А сейчас уже речь идет о том, что откроют через три — четыре недели, а может и вообще после Нового года».

Губернатор ответил:

Владимир Илюхин «Полагаю, что, скорее всего, ремонтные работы там затянулись из-за того, что подрядчик не очень хороший попался».

Илюхин пообещал взять ситуацию на личный контроль.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на декабрь 2018 года на Камчатке насчитали долгостроев на общую сумму в 40 млрд рублей. Глава края Владимир Илюхин, комментируя ужасающую цифру, заявил, что эти объекты не долгострои, они «просто растянуты во времени».

В октябре 2019 года полпред президента в ДФО Юрий Трутнев в очередной раз раскритиковал самый печальный долгострой полуострова — Краевую больницу. Она строится с 2014 года, стоит объект 11 млрд рублей, но когда стройку завершат — непонятно.