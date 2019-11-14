Петропавловск-Камчатский, 14 ноября 2019, 05:41 — REGNUM В Петропавловске-Камчатском с сентября не могут открыть после ремонта детский сад. Родителей уверяли, что он откроется 1 сентября, но до сих пор детское учреждение не работает. Губернатор края Владимир Илюхин предположил, что работы просто затянулись, а детскому саду не повезло с подрядчиком, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Жительница Камчатки, ребенок, которой с 1 сентября никак не может начать посещать детский сад, написала в Instagram Владимира Илюхина:

«Всех родителей кормят завтраками, обещали с 15 октября открыть, потом обещали, что в принудительном порядке с 1 по 5 ноября откроют. И опять — тишина. А сейчас уже речь идет о том, что откроют через три — четыре недели, а может и вообще после Нового года».

Губернатор ответил:

«Полагаю, что, скорее всего, ремонтные работы там затянулись из-за того, что подрядчик не очень хороший попался».
Владимир Илюхин

Илюхин пообещал взять ситуацию на личный контроль.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на декабрь 2018 года на Камчатке насчитали долгостроев на общую сумму в 40 млрд рублей. Глава края Владимир Илюхин, комментируя ужасающую цифру, заявил, что эти объекты не долгострои, они «просто растянуты во времени».

В октябре 2019 года полпред президента в ДФО Юрий Трутнев в очередной раз раскритиковал самый печальный долгострой полуострова — Краевую больницу. Она строится с 2014 года, стоит объект 11 млрд рублей, но когда стройку завершат — непонятно.