Бразилиа, , 05:18 — REGNUM Переговоры о создании зоны свободной торговли ведут Бразилия и Китай. Об этом 13 ноября сообщает газета Globo со ссылкой на бразильского министра экономики Паулу Гедеса.

По информации Гедеса, КНР выступила инициатором диалога, который сейчас находится в начальной стадии. Министр отметил, что Бразилия в настоящее время пытается вступить в Организацию экономического сотрудничества и развития.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября в Шанхае был подписан протокол, разрешающий Уругваю торговать на рынках конины и мёда Китая.

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