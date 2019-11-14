Владивосток, , 04:44 — REGNUM Депутаты городской думы Владивостока проголосовали за придание городу статуса столицы Приморского края, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Ранее статус столицы Приморья у Владивостока не был закреплён ни одним официальным документом, поэтому городские депутаты решили исправить сложившуюся ситуацию.

В голосовании по столь «историческому» вопросу отказались принять депутаты, представляющие в городской думе интересы КПРФ: после соответствующего заявления они покинули зал голосования.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Владивостока заинтересовались тем обстоятельством, что Владивосток не имеет официального статуса столицы региона, при том, что город получил статус столицы Дальнего Востока. По мнению народных избранников это обстоятельство лишает город потока инвестиций.