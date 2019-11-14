Якутск, , 04:12 — REGNUM Информация о ходе реализации Стратегии социально-экономического развития Якутии до 2032 года вызвала много вопросов общественности, в том числе у народных депутатов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Один из парламентариев Павел Ксенофонтов, в своём FB пишет о стратегии «в розовых очках», отмечая что со Стратегией были проблемы при составлении.

«Сегодня заслушали информацию о ходе реализации стратегии. Изначально со стратегией были проблемы при составлении. Какая-то она совсем не реальная, не правдивая что-ли. Планки должны быть выше, масштабы шире, чтобы ясно было куда и как стремиться. Но даже и в этом случае, с учетом того, что цели должны быть выше, в нашей стратегии уровень бедности в 2020 году снижаем на 2%. Уровень общей безработицы снижаем на 0,2%. Доля твёрдых сортированных отходов достигнет 4% и т.д. Одним словом, все на уровне какой-то случайной погрешности. Что, конечно, не вызывает восторга от услышанного и увиденного.

На вопрос, а что же с доходами, ответ получен шокирующий: министерство экономики не занимается доходами, вопрос больше касается сбалансированности бюджета, то есть к министерству финансов республики. Стратегия доходы не показывает. Жесть. Тогда чем должно заниматься министерство экономики?

На вопрос, оценивали ли вы количество самозанятых и соответственно налоговые доходы за счет них? Ответили, нет не оценивали. У нас не стоит задача увеличить налоговые поступления, главная задача, вывести самозанятых из теневой экономики. Не понятно, из теневой экономики бизнес выводят для того, чтобы понять и спрогнозировать налоговые доходы бюджета, а иначе зачем тогда все это?

На вопрос, у нас в Стратегии много объектов, которые не приносят доходов, так сказать пассив. Где доходные направления? Ответили, что даже онкоцентр на платной основе будет приносить доходы».

Как сообщало ИА REGNUM, политолог Сергей Витте прогнозирует, зарплату за декабрь работающее население Якутии получит в феврале, в лучшем случае — январе.