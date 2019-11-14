Казань, , 03:45 — REGNUM Пока в соседних регионах изыскивают средства на строительство новых фельдшерско-акушерских пунктов, в Татарии 13 зданий ФАП пустуют, хотя и пригодны для использования. Минземимущество Татарии совместно с другими ведомствами в ходе проверки обнаружило 60 неиспользуемых объектов недвижимости, среди которых 33 — по линии минздрава региона. Об этом ИА REGNUM стало известно из списка, опубликованного ведомством.

В списке оказались здания и помещения из разных районов Татарии. Так шесть ФАП, находящихся на балансе ГАУЗ «Муслюмовская ЦРБ», не используются в Муслюмовском районе, ещё по одному в Тетюшском, Спасском, Нурлатском, Менделеевском, Кайбицком, Балтасинском и Бугульминском районах.

ФАП не единственные объекты здравоохранения, которые оказались не востребованы. В Чистополе, к примеру, ГАУЗ «Чистопольская ЦРБ» не использует здание детской городской поликлиники на улице Урицкого. У ГАУЗ «Актанышская ЦРБ не востребован корпус стационара в селе Поисево, родильное отделение в селе Старое Байсарово. В Елабуге ГАУЗ «Елабужская центральная районная больница» не использует здание детской молочной кухни, а в Заинске ГАУЗ «Заинская ЦРБ» — педиатрическое отделение поликлиники.

По линии минздрава Татарии в целом выявлено 33 объекта, которые, находясь в технически пригодном состоянии, не используются. В их числе большое количество именно помещений и зданий медицинского назначения. Лишь небольшая часть — это подсобные помещения.

В сообщении ведомства не уточняются причины неиспользования. Известно лишь, что ряд объектов имеет статус культурного наследия.