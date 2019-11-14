Новосибирск, , 03:39 — REGNUM На достройку «проблемных домов» в Новосибирской области в ближайшие четыре года будет направлено более 3 млрд рублей. Эти средства будут выделены создаваемому в регионе Фонду защиты прав граждан — участников долевого строительства. Об этом говорится в проекте постановления правительства Новосибирской области.

«Как следует из документа, из региональной казны фонд получит около миллиарда рублей: 201,7 млн рублей в 2019 году, 289,5 млн рублей в 2020 году и по 200 млн рублей в 2021 и 2022 годах», — уточняет «Континент Сибирь».

Остальные средства будут выделены из федерального бюджета.

Ранее ИА REGNUM сообщало о создании в Новосибирской области Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства.

Фонд должен осуществлять функции застройщика «проблемных объектов». Достройка объектов будет проходить с привлечением средств федерального и регионального бюджетов.

Напомним, что по данным Контрольно-счетной палаты региона, на 1 января 2019 года в Новосибирской области было не завершено строительство 671 объекта государственной и муниципальной собственности.

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