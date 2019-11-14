Бразилиа, , 03:28 — REGNUM Сбалансированные действия российских регуляторов позволили избежать рецессии в экономике России, заявил 13 ноября президент РФ Владимир Путин на церемонии закрытия делового форума БРИКС в Бразилии.

По его словам, в стране длительное время проводится эффективная макроэкономическая политика, при этом власти ответственно относятся к государственным финансам, поддерживают стабильность банковского и кредитного рынков.

«Благодаря этому нам удалось удержать экономику страны от сползания к рецессии», — сказал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября в рамках закрытия делового форума БРИКС Владимир Путин заявил о росте недобросовестной конкуренции в мировой торговле.

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