Омск, , 03:24 — REGNUM Подписано соглашение о строительстве гостиничного комплекса на улице Пушкина в Омске. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Омской области.

Уточняется, что свои подписи в документе поставили губернатор области Александр Бурков и директор предприятия «Новые проекты» Анатолий Скосырев. Курировать проект будет омское министерство экономики.

По данным курирующего министерства, соглашение предусматривает строительство и ввод в эксплуатацию в 2020 году современного гостиничного комплекса на 75 номеров. Объём инвестиций — свыше 400 млн рублей. Планируется, что будет создано 70 рабочих мест.

Всего на сегодня в регионе при поддержке властей реализуются три инвестиционных проекта по строительству гостиничных комплексов — на улицах Пушкина, Щербанева, а также на проспекте Мира с суммарным объёмом инвестиций более 2 млрд рублей.

В Омской области на сегодняшний день работают 86 гостиниц, уточнили в Омскстате. На каждую в среднем приходится около 30 номеров. По итогам 2018 года гостиницы Омской области разместили свыше 215 тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье в 2020 году планируют открыть два новых казино.

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