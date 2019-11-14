Вашингтон, , 03:05 — REGNUM Китайская делегация в ходе торговых переговоров с коллегами из США заявила, что не собирается брать на себя обязательства по ежегодной закупке американской сельхозпродукции на сумму $50 млрд, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, из-за этого в торговых консультациях между США и Китаем возникла пауза. Газета отмечает, что ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности Пекина закупать американскую свинину, сою и другую аграрную продукцию на сумму $50 млрд. В то же время китайская сторона настаивает, что в соглашении не должна быть указана точная сумма, на которую Пекин будет закупать товары из США. В противном случае Китай считает такой вариант сделки невыгодным.

Также Китай якобы отказывается принимать механизмы урегулирования торговых споров между странами, на котором настаивают Соединенные Штаты. Кроме того, Пекин пока не собирается предпринимать мер в сфере защиты интеллектуальной собственности, которые навязывает Вашингтон.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября президент США Дональд Трамп пригрозил Китаю новыми пошлинами на импорт китайских товаров. По его словам, пошлины будут «существенно» повышены, если Пекин не подпишет с Вашингтоном торговое соглашение.

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