Советская Гавань, Хабаровский край, , 03:08 — REGNUM Завершение строительства ТЭЦ Советской Гавани в Хабаровском крае опять перенесено. ПАО «РусГидро» в очередной раз перенесло срок окончания ввода важного объекта с декабря 2019 на 2020 год, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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О переносе сроков говорится в докладе аудитора Счетной палаты России Алексея Кульбарса.

Алексей Кульбарс «До настоящего времени не завершено строительство Сахалинской ГРЭС-2. Скорректированный плановый срок ввода объекта превышен более, чем на 10 месяцев. Срок ввода ТЭЦ в Советской Гавани переносится с декабря 2019 года на 2020 год».

Однако, Сахалинская ГРЭС-2 может быть введена до конца 2019 года.

Аудитор также отметил, что уже введенные объекты большой энергетики на Дальнем Востоке не используются на полную мощность:

Алексей Кульбарс «Так, по второй очереди Благовещенской ТЭЦ, введенной в 2016 году, мощности 180 Гкал/ч в настоящее время загружено только 50 Гкал/ч. Тепловая мощность Якутской ГРЭС-2, 1-я очередь, введенной в эксплуатацию в 2017 году, в пиковый период используется на 21%».

По словам аудитора СП РФ, основные причины сложившейся ситуации — в отсутствии должного анализа возможностей регионов по использованию введенных мощностей, а также недостаточная координация федеральных и региональных властей при реализации инфраструктурных проектов.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года СП РФ отмечала, что сроки ввода Сахалинской ГРЭС-2 в очередной раз перенесены. Также под вопросом был ввод в срок ТЭЦ Советской Гавани в Хабаровском крае. В 2012 году ПАО РусГидро получило из федерального бюджета 50 млрд рублей на реализацию проектов по строительству Сахалинской ГРЭС-2 и ТЭЦ в Советской Гавани, а также на доведение до нормального состояния аналогичных объектов в Благовещенске и Якутии. По данным СП РФ, средства компания израсходовала в полном объеме, но ожидаемого результата пока нет.