Советская Гавань, Хабаровский край, 14 ноября 2019, 03:08 — REGNUM Завершение строительства ТЭЦ Советской Гавани в Хабаровском крае опять перенесено. ПАО «РусГидро» в очередной раз перенесло срок окончания ввода важного объекта с декабря 2019 на 2020 год, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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О переносе сроков говорится в докладе аудитора Счетной палаты России Алексея Кульбарса.
Однако, Сахалинская ГРЭС-2 может быть введена до конца 2019 года.
Аудитор также отметил, что уже введенные объекты большой энергетики на Дальнем Востоке не используются на полную мощность:
По словам аудитора СП РФ, основные причины сложившейся ситуации — в отсутствии должного анализа возможностей регионов по использованию введенных мощностей, а также недостаточная координация федеральных и региональных властей при реализации инфраструктурных проектов.
Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года СП РФ отмечала, что сроки ввода Сахалинской ГРЭС-2 в очередной раз перенесены. Также под вопросом был ввод в срок ТЭЦ Советской Гавани в Хабаровском крае. В 2012 году ПАО РусГидро получило из федерального бюджета 50 млрд рублей на реализацию проектов по строительству Сахалинской ГРЭС-2 и ТЭЦ в Советской Гавани, а также на доведение до нормального состояния аналогичных объектов в Благовещенске и Якутии. По данным СП РФ, средства компания израсходовала в полном объеме, но ожидаемого результата пока нет.